A Milli Takım Gürcistan maçı hazırlıklarını tamamlıyor

Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk iki maçında yarın Gürcistan ve pazar günü de İspanya karşısına çıkacak A Milli Takımımız, hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ay-Yıldızlılar, Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. İtalyan teknik adamın oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. İlk idmanda yer almayan Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Akçiçek dünkü çalışmada yer aldı. A Milli Takımımız, bugün yapacağı antrenmanla Gürcistan ve İspanya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.