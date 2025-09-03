12 Dev Adam’dan Liderlik Sınavı: Rakip Sırbistan

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında bugün liderlik için Sırbistan ile karşılaşacak. Saat 21.15'te start alacak mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak. Milliler, oynadığı 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sırbistan'dan da gruptaki son müsabakaya yenilgisiz geldi. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen 12 Dev Adam, bu maçtan galip ayrılıp, son 16 turuna lider olarak kalmak istiyor.

Türkiye- Sırbistan maçı aynı zamanda Alperen Şengün ve Jokic'in düellosu da olacak.

Shane Larkin, Sırbistan karşısında hücumdaki en kritik isimlerden biri olacak.