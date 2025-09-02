Filenin Sultanları’ndan Slovenya’ya set vermeden geçiş: Çeyrek finalde ABD ile karşılaşacaklar

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibine set vermedi ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

A Milli Takım, bu sonuçla birlikte turnuvada çeyrek finale yükseldi. Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi ABD oldu. Mücadele Bangkok'da oynanacak. Milliler'de Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Vargas'ı, 17 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar takip etti. Slovenya'da ise Sillah ve Zatkovic 15'er sayı buldu. Filenin Sultanlar, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını da set vermeden kazandı.

HEDEFE ADIM ADIM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Slovenya'yı 3-0 yenerek Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için "Tebrikler kızlar, hedefe adım adım." ifadelerini kullandı.