İsmail Kartal'la görüşme gerçekleştirildi

Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dün yalısında teknik direktör İsmail Kartal’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi :01 Eylül 2025
Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de dün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dün yalısında Sarı-Lacivertli takımın hoca adayları arasında ilk sıralarda yer alan İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Göreve gelmeye hazır olduğunu belirten Kartal'la belirlenen hedefler ile ilgili konuşulduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in yabancı hoca adayı ise Alman Roger Schmidt.

İsmail Kartal, Hamdi Akın ile yaptığı görüşmenin ardından Akın'ın yalısından çıkarken görüntülendi.

İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istediğini Hamdi Akın'a iletti.

