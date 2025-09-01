İsmail Kartal’la görüşme gerçekleştirildi

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de dün önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın dün yalısında Sarı-Lacivertli takımın hoca adayları arasında ilk sıralarda yer alan İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştirdi. Göreve gelmeye hazır olduğunu belirten Kartal'la belirlenen hedefler ile ilgili konuşulduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler'in yabancı hoca adayı ise Alman Roger Schmidt.

İsmail Kartal, Hamdi Akın ile yaptığı görüşmenin ardından Akın'ın yalısından çıkarken görüntülendi.



İsmail Kartal yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmayı çok istediğini Hamdi Akın'a iletti.