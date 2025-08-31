Mourinho yerine Schmidt düşünülüyor! F.Bahçe Alman teknik direktörle masaya oturdu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, ilk aday olarak ünlü Alman teknik direktör Roger Schmidt'i belirledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in 58 yaşındaki teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Devin Özek'in Alman hocayla ikinci bir görüşme daha planladığı gelen haberler arasında. Geçen yıl Benfica'dan ayrılan ve 1 yıldır takım çalıştırmayan Schmidt'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.



2.26 PUAN ORTALAMASI

Tecrübeli hoca, Benfica'da 2.26 puan ortalaması yakaladı. PSV, Guoan, Leverkusen, Salzburg ve Paderborn gibi takımları çalıştırdı. İsmail Kartal da adaylar arasında yer alıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bir kısmı da göreve yeniden Kartal'ın getirilmesini istiyor. Sportif direktör Devin Özek'in başkan Ali Koç ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili son kararı Ali Koç verecek.