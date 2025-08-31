PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho yerine Schmidt düşünülüyor! F.Bahçe Alman teknik direktörle masaya oturdu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek 58 yaşındaki hocayla ilk teması kurdu. Son kararı başkan Ali Koç verecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ağustos 2025
Mourinho yerine Schmidt düşünülüyor! F.Bahçe Alman teknik direktörle masaya oturdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun görevden alınmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, ilk aday olarak ünlü Alman teknik direktör Roger Schmidt'i belirledi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in 58 yaşındaki teknik direktörle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Devin Özek'in Alman hocayla ikinci bir görüşme daha planladığı gelen haberler arasında. Geçen yıl Benfica'dan ayrılan ve 1 yıldır takım çalıştırmayan Schmidt'in de teklife sıcak baktığı öğrenildi.

2.26 PUAN ORTALAMASI
Tecrübeli hoca, Benfica'da 2.26 puan ortalaması yakaladı. PSV, Guoan, Leverkusen, Salzburg ve Paderborn gibi takımları çalıştırdı. İsmail Kartal da adaylar arasında yer alıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin bir kısmı da göreve yeniden Kartal'ın getirilmesini istiyor. Sportif direktör Devin Özek'in başkan Ali Koç ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirecek. Yeni teknik direktörün kim olacağı ile ilgili son kararı Ali Koç verecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Çin’de! Tarihi zirvede önemli işbirlikleri masada
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Emekli promosyonlarının 35 bin TL olması bekleniyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı! Kadına şiddete sıfır tolerans!
Görev bölgesindeki Mehmetçiklerden 30 Ağustos mesajı! Azim ve kararlılık vurgusu: Irak’ın kuzeyi, Suriye’nin kuzeyi, Libya, Somali...
Aslantepe bayram yeri! Galatasaray - Rizespor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Başka müjdelerimiz olacak diyerek duyurdu! TEKNOFEST Mavi Vatan’da deniz gücümüzü gördük
Boğaziçi Üniversitesi’de kan donduran olay! Sevgilisini öldürüp intihar etti
Başkan Erdoğan şeref konuğu olarak gidiyor! Çin’de Gazze’nin sesi olacak
Çalışana ikinci tazminat yolu açılıyor! Kimler nasıl yararlanabilir? Maaşa ve süreye göre ne kadar ödenecek?
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’na anket vuruşu! Hem Bay Kemal’e daldı hem kendisiyle çelişti
15 ay sonra Jose Mourinho’suz ilk maç! Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i
Trump’tan sonra Bill Clinton gizemi! Havalimanında kalp cihazı ile görüntülendi: ABD başkanlarına ne oluyor?
Sergen Yalçın ile siftah zamanı! Beşiktaş’ın Alanyaspor maçı 11’i netleşti
ABD’de gündem Trump öldü iddiası! Resmi açıklama yok fotoğraf var: Donald Trump’ın nerede olduğu anlaşıldı
Dev maç o tarihte! Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
CHP’de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
TBMM Gazze için toplandı siyonistler panikledi: Sadece savaş zamanlarında böylesi olur
Yeni sezonda ATV’nin rüya kadrosuna bir yıldız daha eklendi: Afra Saraçoğlu ’A.B.İ’ dizisinde!
Beşiktaş’a geleceğin yıldızı! Transfer için temaslar başladı