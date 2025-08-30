PODCAST CANLI YAYIN
12 Dev Adam'dan Çekya'ya net galibiyet: 92-78

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki ikinci maçında Çekya’yı 92-78 mağlup ederek gruptaki galibiyet serisini sürdürdü. 12 Dev Adam, ilk maçta Letonya’yı yenmişti.

30 Ağustos 2025
Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle parkeye çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, ilk periyotu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, soyunma odasına 45-37'lik skorla üstün gitti. Dördüncü ve son periyotta daha rahat bir oyun sergileyen Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrılmayı başardı.

