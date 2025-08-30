12 Dev Adam’dan Çekya’ya net galibiyet: 92-78

Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanan karşılaşmaya Türkiye; Shane Larkin, Cedi Osman, Alperen Şengün, Ercan Osmani ve Kenan Sipahi ilk beşiyle başladı. Çekya ise Jan Zidek, Ondrej Sehnal, Vit Krejci, Martin Kriz ve Tomas Kyzlink beşiyle parkeye çıktı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Çekya, ilk periyotu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha üstün bir oyun sergileyen Türkiye, soyunma odasına 45-37'lik skorla üstün gitti. Dördüncü ve son periyotta daha rahat bir oyun sergileyen Türkiye, sahadan 92-78 galip ayrılmayı başardı.