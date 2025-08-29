Samsunspor Panathinaikos ile golsüz berabere kalarak Avrupa Ligi’ne veda etti

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanşında ilk maçta 2-1 mağlup olduğu Panathinaikos'la evinde 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. 8. dakikada Marius'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunu Dragowski kurtardı. 38'de Musaba, Dragowski'yi geçemedi. 42'de Ioannidis'in şutunda top direğin solundan auta çıktı. TAKIMINI MAÇTA TUTTU MAÇIN 66. dakikasında kaleci ile karşı karşıya kalan Tete'nin vuruşunu Okan kurtardı.

70'te Zeki Yavru'nun kullandığı kornere iyi yüksele'nin Dimata'nın kafa vuruşu üstten auta gitti. 87'de Ntcham'ın kullandığı serbest vuruşta Dragowski gole izin vermedi. Kalan bölümde gol olmadı ve maç 0-0 bitti.

GURUR DUYUYORUM

Samsunspor'un Alman teknk direktörü Thomas Reis maç sonrası açıklamalarda bulundu. Reis, "Bugün takımımın gösterdiği performansla gurur duydum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Yakaladığımız fırsatlardan gol veya goller de bulabilirdik. Bu seviyelerde bu fırsatları yakalarsanız, golü atmanız gerekir." dedi.