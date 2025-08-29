Dolmabahçe’de taraftarlar çıldırdı!

Beşiktaş Lausanne'ye yenilerek Avrupa defterini gruplara kalmadan kapattı. Siyah-Beyazlı takımın İsviçre ekibi karşısında oynadığı kötü futbol taraftarı çıldırttı. Beşiktaş taraftarları futbolcuları ıslıklarken yönetim ve Solskjaer'i istifaya çağırdı. Maçın sonlarına doğru Lausanne'li oyuncuları alkışlayan tribünler futbolculara tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar stat dışında da protestolarını sürdürürken Teknik Direktör Solskjaer karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte başı önde soyunma odasına gitti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı oyuncular kenara gelerek taraftardan özür diledi.