Dolmabahçe'de taraftarlar çıldırdı!

Beşiktaş’ın Avrupa’ya veda etmesi taraftarı çıldırttı. Tribünler yönetimi ve Solskjaer’i istifaya çağırdı. Maçtan sonra oyuncular taraftardan özür diledi

Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Beşiktaş Lausanne'ye yenilerek Avrupa defterini gruplara kalmadan kapattı. Siyah-Beyazlı takımın İsviçre ekibi karşısında oynadığı kötü futbol taraftarı çıldırttı. Beşiktaş taraftarları futbolcuları ıslıklarken yönetim ve Solskjaer'i istifaya çağırdı. Maçın sonlarına doğru Lausanne'li oyuncuları alkışlayan tribünler futbolculara tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar stat dışında da protestolarını sürdürürken Teknik Direktör Solskjaer karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte başı önde soyunma odasına gitti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaşlı oyuncular kenara gelerek taraftardan özür diledi.

