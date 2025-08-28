PODCAST CANLI YAYIN
Kerem Aktürkoğlu’ndan tarihi gol: Şampiyonlar Ligi’nde bir ilk!

Benfica formasıyla Fenerbahçe’yi ağlatan Kerem Aktürkoğlu, bir Avrupa kulübü formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde bir Türk takımına gol atan ilk futbolcu oldu. Attığı golden sonra sevinmeyen yıldızın durumu yakında netleşecek.

Benfica'ya galibiyeti getiren golü atan Kerem Aktürkoğlu dün bir ilke imza attı. Benfica formasıyla Fenerbahçe filelerini sarsan Kerem Aktürkoğlu bir Avrupa kulübü formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımına gol atan ilk futbolcu oldu. Attığı golden sonra sevinmeyen Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun bugün ya da yarın netleşmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertliler'in Kerem'i bitirmek için son hamleyi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bu arada Kerem dün Benfica'lı oyuncuların soyunma odasındaki sevinç gösterisinde yer almadı.

