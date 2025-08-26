PODCAST CANLI YAYIN
Avrupa'da Türk fırtınası: Arda, Kenan, Can, Altay ve Berke yıldızlaştı

Ülkemizi yurtdışında temsil eden oyuncularımızdan Arda Güler 1 asist, Kenan Yıldız 2 asist, Can Uzun 1 gol, 2 asist yaparken Berke Özer ve Altay Bayındır da yaptıkları kurtarışlarla dikkatleri çekti.

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Türk yıldızlarımız Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun, Altay Bayındır ve Berke Özer sergiledikleri performanslarla takımların galibiyet ve puan almasına önemli katkıda bulundu. Real Madrid'in La Liga'nın 2. haftasında deplasmanda Real Oviedo'yu 2-0 yendiği maçta 74 dakika oyunda kalırken 37'de Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız ise takımının Parma'yı konuk ettiği ligin ilk hafta maçında Jonathan David ve Vlahovic'in attığı gollerde asistleri yapan isim oldu ve maçın oyuncusu seçildi. Bundesliga'da Frankfurt forması giyen bir diğer yıldızımız Can Uzun ise Bremen'i 4-0 yendikleri maçta 1 gol, 2 asistle maçın yıldızı oldu. Can attığı şık golle de dikkatleri çekti. Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer Monaco'yu 1-0 mağlup ettikleri maçta etkili performans ortaya koyarken, Manchester United forması giyen Altay Bayındır da Fulham maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

