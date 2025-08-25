PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor gümbür gümbür geliyor! Fırtına Antalya'yı da yıktı... 3. maçından da 3 puanla ayrıldı

Fatih Tekke’nin öğrencileri, 39’da Stefan Savic’in golüyle Antalyaspor engelini de aştı. Trabzonspor, 3. maçını da gol yemeden ve attığı tek golle kazandı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
Trabzonspor gümbür gümbür geliyor! Fırtına Antalya’yı da yıktı... 3. maçından da 3 puanla ayrıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde 1-0 yenerek üst üste 3. kez kazandı. Bordo-Mavililer, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi. 39. dakikada Trabzon'un golü geldi. Zubkov'un kullandığı kornerde yerden seken topu direk dibinden Savic ağlara yolladı: 1-0. 40. dakikada Fırtına, 2. golü buldu ancak gol VAR'a takıldı. Augusto'nun kale önünden vuruşu ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyonda VAR, Onuachu'nun ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti. 49'da Antalyaspor gole çok yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasına kale önünde Güray dokunamadı. 63'te Storm'un aşırtma vuruşunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi. Trabzonspor, Antalaspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun’un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
Türk Telekom
CHP’li Aydın Milletvekili Tezcan’dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
Başkan Erdoğan’a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
Kim Milyoner Olmak İster?de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL’lik Züğürt Ağa filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3’te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk’ün mirası Savarona ve TCG Anadolu’nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan’a teşekkür
Kadıköy’de Baumgartner sesleri! Fenerbahçe’nin gündeminde Avusturyalı yıldız var
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın sözleri uluslararası basında! Dünya ’çağrı’ dedi İsrail ’baskı’
Denizli’de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu’nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız’dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho’ya şok sözler! Sakın!