Trabzonspor gümbür gümbür geliyor! Fırtına Antalya’yı da yıktı... 3. maçından da 3 puanla ayrıldı

Trabzonspor, Antalyaspor'u evinde 1-0 yenerek üst üste 3. kez kazandı. Bordo-Mavililer, Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorla devirdi. 39. dakikada Trabzon'un golü geldi. Zubkov'un kullandığı kornerde yerden seken topu direk dibinden Savic ağlara yolladı: 1-0. 40. dakikada Fırtına, 2. golü buldu ancak gol VAR'a takıldı. Augusto'nun kale önünden vuruşu ağlarla buluştu. Ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyonda VAR, Onuachu'nun ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti. 49'da Antalyaspor gole çok yaklaştı. Kaluzinski'nin ortasına kale önünde Güray dokunamadı. 63'te Storm'un aşırtma vuruşunu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi. Trabzonspor, Antalaspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve 9 puana ulaştı.