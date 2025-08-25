Mendy Espanyol yolcusu

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için ayrılık çanları çalıyor. Sezonun ilk haftalarında forma şansı bulamayan Mendy için İspanyol kulübü Sevilla'nın satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtiliyor. Bu oyuncuyla Sevilla ve Real Betis ilgilenirken araya sürpriz bir şekilde giren Espanyol'un rakiplerinden bir adım öne geçtiği ortaya çıktı. Espanyol'un Mendy için bu hafta Trabzonspor'un kapısını bir kez daha çalarak bu transferi bitirmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



Trabzonspor'un Mendy için nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.