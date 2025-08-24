PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe Benfica maçı öncesi güç gösterisi yaptı!

Kanarya ligin yeni ekibi önünde Skriniar’ın 5’te attığı golle öne geçti. 22’de Petkovic’in frikik golüyle Kadıköy’e bomba düşerken devre 1-1 bitti. Maçın 2. yarısında 51’de Brown’la 2-1’i yakalayan F.Bahçe 66’da Talisca ile rakibin ipini çekti. Sarı-Lacivertliler Benfica maçı öncesi moral depoladı.

24 Ağustos 2025
Fenerbahçe ligdeki ilk galibiyetini elde etti... Sarı-Lacivertliler Kadıköy'de ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. 5'te Çağlar'ın ortasında Skriniar yaptığı kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı. 12'de Duran'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 22'de Kocaelispor'un kazandığı serbest atışta Petkovic topa mükemmel vurarak skora 1-1'lik dengeyi getirdi. 45'te İsmail'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta topa uzanan Jovanovic gole izin vermedi. Devre karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. 51'de Duran arka direğe doğru koşan Brown'a doğru topu yuvarladı. Brown yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi. 66'da Oğuz'un ortasında topa hareketlenen Talisca farkı ikiye çıkardı: 3-1. Aynı oyuncunun 76'da attığı gol VAR sonucu iptal edildi. Fenerbahçe böylece bu sezon evindeki ilk maçtan 3-1'lik skorla ayrılırken ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

F.BAHÇE'DEN DAHA ÖNEMLİ BİR ŞEY YOK
Fenerbahçe'nin milli oyuncularından İsmail Yüksek takımın performansından memnun olduğunu söyleyerek, "Hepimiz istediğimiz gibi başladık ama şanssız bir gol yedik. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Hep daha fazla çalışacağım bu böyle devam edecek" dedi.

NENE KULÜBEDE ALVARES TRİBÜNDE
F.Bahçe'nin Salzburg'dan kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, Kocaelispor mücadelesine kulübede başladı. Malili futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya çıktığında tribünlerden yoğun ilgi gördü. Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvares de Kocaelispor müsabakasını tribünden izledi.

İRFAN İLK KEZ FRİKİK GOLÜ YEDİ
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat Kocaelispor karşılaşmasında Petkovic'ten frikik golü yedi. Sarı-Lacivertli eldiven böylece Süper Lig kariyerinde ilk kez frikikten gol yemiş oldu. Baraj kurulmadan önce takım arkadaşlarını uyaran İrfan Can Eğribayat buna rağmen kalesinde golü engelleyemedi.

