Aslan’da Kjaergaard mesaisi

G.Saray için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Cimbom için Maurits Kjaergaard iddiası gündeme geldi. Sport Mediaset'te yer alan habere göre, Galatasaray, Salzburg forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu yakından takip ediyor. Salzburg, genç futbolcusu için 15 milyon euro bonservisi talep ediyor. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Kjaergaard'ın Salzburg ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Salzburg'da bu sezon 8 maçta forma giyen genç yıldız, 3 gol attı.