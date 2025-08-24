Alvarez arma için savaşacak

F.Bahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez açıklamalarda bulundu. Meksikalı orta saha, "F.Bahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100'ümü vererek oynayacağım. Bu forma için her şeyi yapacağım" dedi.

FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP

Alvarez, "F.Bahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Buraya geldikten sonra düşündüğümden daha büyük bir kulüp olduğunu anladım" dedi.

