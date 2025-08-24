PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Alvarez arma için savaşacak

F.Bahçe’nin yeni transferi Alvarez iddialı açıklamalar yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Ağustos 2025
Alvarez arma için savaşacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

F.Bahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez açıklamalarda bulundu. Meksikalı orta saha, "F.Bahçe taraftarları hakkında çok fazla güzel sözler duydum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100'ümü vererek oynayacağım. Bu forma için her şeyi yapacağım" dedi.

FENERBAHÇE BÜYÜK BİR KULÜP
Alvarez, "F.Bahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Buraya geldikten sonra düşündüğümden daha büyük bir kulüp olduğunu anladım" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
Anneye erken emeklilik fırsatı! Borçlanma ile 6 yıla kadar prim | Yeni adımlar atılacak mı?
Kadıköy tamam sıra Lizbon’da! Fenerbahçe - Kocaelispor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Kılıçdaroğlu ve Uğur Dündar arasında ’kepaze’ polemiği: Gözünü kötülük bürümüş ıslah olmaz muhteris
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu toplandı | Karar ne zaman açıklanır?
Dağcı Esin 8611 metreye bayrağımızı dikti
Emine Erdoğan’dan Putin’e mektup yazan Melania Trump’a mektup! Ukraynalı - Gazzeli ayrımı olmasın vurgusu: 1 milyon çocuk için vakit geldi
Denizli’de alevlerle mücadele! Çanakkale Gelibolu yangını 22,5 saatte kontrol altına alındı! | 19.170 saatlik Yeşil Vatan müdafaası
Can Bonomo’nun 5 milyon TL’lik saat koleksiyonu
Emine Erdoğan’dan Melania Trump’a Gazze mektubu! Zulme uğrayan çocuklar için ortak vicdan çağrısı | Kabineden destek paylaşımları
MHP lideri Bahçeli’den Gazze çıkışı! Siyonist emperyalistler yoldan çıktı | Özgür Özel’e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
TCG Anadolu ’Zafer Yolculuğu’ için Çanakkale’den yola çıktı İstanbul’a demir attı | Savarona yatı ile boğazı selamlayacaklar!
Bakan Tunç açıkladı: Trafikte yol kesene düğünlerde havaya ateş açana af yok!
Fenerbahçeli Dorgeles Nene’nin kankası Galatasaray’a
KKM sona erdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk açıklama geldi: Finansal istikrar daha da güçlenecek
Okan Buruk’tan 3’te 3 için forvet kararı! İlk 11’ini belirledi
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı’nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Fatih Tekke’nin parolası hücum! İlk 11’i netleştirdi
Türkiye gücüne güç katıyor! Enerji filosu genişlemeye devam ediyor | Karadeniz’e ikinci yüzer üretim platformu
Grok’ta bir skandal daha: Yüz binlerce xAI konuşması arama motorlarında! Bir de Elon Musk’a suikast planı