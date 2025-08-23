Oulai için TFF ile görüşülecek!

Yeni transferi Christ Inao Oulai'ye verilen 4 maçlık cezanın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştirecek Bordo-Mavili kulüp, genç oyuncunun aldığı cezanın yüksek olduğunu belirterek hukuki yollara başvurarak cezanın indirilmesini hedefliyor. Kulüp yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TFF ile yapılacak temasların ardından sürecin nasıl ilerleyeceği netlik kazanacak. Trabzon ayrıca, Oulai'nin transfer edildiği Bastia kulübüne de Fransa Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaya itiraz edilmesi için talepte bulunmuştu. Bordo-Mavililer, her iki federasyon nezdinde yürütülecek hukuki mücadeleyle oyuncunun sahalara daha erken dönmesini sağlamayı amaçlıyor.