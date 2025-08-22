Fenerbahçe hücumda üretemiyor! Son maçta gol beklentisi 0.41’di

Fenerbahçe'nin son iki maçta ortaya koyduğu kötü futbol, tartışılmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, hücumda sınıfta kalırken ortaya çıkan istatistikler ise düşündürücüydü. Fenerbahçe, Göztepe maçında tek isabetli şutunu 90+4. dakikada penaltıdan Talisca ile çekti. Hücum olarak sınıfta kalan Fenerbahçe, Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Fenerbahçe, Benfica karşısında 0.41 gol beklentisi ile mücadele etti. 71. dakikada Benfica'dan Florentino Luis kırmızı kartla oyundan atıldı.



0.12 GOL BEKLENTİSİ

Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin hücumda ortaya koyduğu kötü performans, Mourinho'ya eleştiri oklarının daha fazla yönelmesine neden oldu. Benfica 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe, 0.12 gol beklentisi ile mücadele etti. Benfica ceza sahası içinde 6 kez topla buluşabildi. 1 isabetli şut çekerken, isabetli orta yapamadı. Göztepe ve Benfica maçlarında hücum anlamında ortaya konan kötü futbol ilerleyen haftalar için taraftarların endişeye kapılmasına neden oldu.

51 YIL SONRA İLKİ BAŞARMASI LAZIM

Fenerbahçe, Avrupa Kupaları ön elemelerinde ilk maçında iç sahada 8 kez berabere kaldı, 2'sinde turu geçebildi. Benfica, UEFA eleme turunun ilk ayağında deplasmanda 24. kez berabere kalırken, sadece bir kez elendi. 1974-1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda PSV'yi elemişlerdi.



