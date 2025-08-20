Beşiktaş Lucas Vazquez transferinde ikna turunda

Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan İspanyol sol bek Lucas Vazquez için girişimlerine devam ediyor. Yönetimin 34 yaşındaki futbolcunun menajeriyle yaptığı görüşmelerde 1 yıllık kontrat önerdiği ancak deneyimli futbolcunun 2 yıllık sözleşme talep ettiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kurmayların Vazquez'i ikna etmek için görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Yönetim, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlayamaması durumunda gündemindeki diğer adaylara yönelecek. 10 yıl formasını giydiği Real Madrid ile geçtiğimiz sezonun sonunda yollarını ayıran Vazquez, son sezonunda 53 maça çıkıp 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.