SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Icardi Sarı-Kırmızılıların yeni golcü simgesi oldu

Icardi, Galatasaray formasıyla 88 maçta 62 gol atarak efsane Hagi’nin 72 gollük rekoruna hızla yaklaşıyor. Arjantinli yıldız, kulübün en golcü yabancıları arasında ikinci sırada.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025
Icardi Sarı-Kırmızılıların yeni golcü simgesi oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Sarı- Kırmızılı formayla gösterdiği üstün performansla taraftarların gönlünde taht kurmaya devam ediyor. 88 maçta tam 62 kez rakip ağları havalandıran Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancıları arasında önemli bir konuma yükseldi. Efsane oyuncu Gheorghe Hagi'nin 192 maçta attığı 72 gole en yakın isim şu an Icardı...

Ayrıca, yıldız forvet bu performansıyla Milan Baros (116 maçta 61 gol), Bafetimbi Gomis (86 maçta 51 gol) ve Wesley Sneijder'i (175 maçta 45 gol) geride bırakarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Icardi, Sarı-Kırmızılı camianın yeni golcü simgesi konumunda bulunuyor.

SEN BENİM SIĞINAĞIM OLDUN

Yeşil sahalara Karagümrük maçında golle dönen Icardi, sosyal medyadan kız arkadaşı China Suarez'e özel teşekkür etti. Arjantinli yıldız "Sakatlık yaşadım ama yanımda benim sığınağım oldun." ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş cezaevinden kiralık katil tuttu! Aziz İhsan Aktaş’a suikast planı... Selahattin Yılmaz’a taşere ettiler
Emekli olamayanlara prim iadesi imkanı: Kimler nasıl başvurabilir?
17 Ağustos’un 26. yılında acı yine yürekleri dağladı
Başkan Erdoğan’dan Alaska’daki zirveye ilişkin açıklama! Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır
Domuz eti satmanın Batı’da ağır yaptırımları var! Takvim’in ifşa ettiği Bifet sonrası gündem oldu: Hapis cezası, milyonlarca euro para cezası...
Alaska’da büyük skandal! Gizli belgeler yazıcıda unutuldu tüm detaylar ifşa oldu: İptal edilen yemeğin menüsü bile var
Kanarya’ya sarı kırmızı duvar! Göztepe - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
CHP’li İBB’ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
6-10 km arası yıllık 27 bin 720 TL! Ankara’da servis ücretlerine yüzde 30 zam | İşte km bazlı aylık ve yıllık fiyat tablosu
Batı basınından kulis bilgisi: Trump uçaktan aradı: Donbass’ı sordu | Zelenskiy teklifi reddetti
MHP’den İstanbul’da Terörsüz Türkiye buluşması | Anayasanın 6 maddesi kırmızı çizgimizdir
Kulisler kaynıyor! Toplam 56 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti | Yeni katılımlar olacak mı?
Yeşil Vatan’da alevlere geçit yok! Karamürsel’de tam kontrol | Gelibolu için mücadele başladı
Alaska’da neler oldu? Putin yemek bile yemeden ayrıldı | Trump’tan Avrupa’ya Zelenskiy mesajı | Beyaz Saray’dan olay paylaşım
Ole Gunnar Solskjaer kararını verdi! İlk kez forma giyecekler
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hazırlığı... Ekrem İmamoğlu’nun trollerine karşı harekete geçti
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Beşiktaş’a! İki bomba birden
CHP Atakum delege seçimlerinde kavga çıktı! Kavgayı polis ayırdı
Galatasaray’dan 20 milyon euroluk transfer! Savunmaya ilaç olacak
İzmir’de ulaşıma zam! İşte yeni tarife | İZBAN kararı