Mauro Icardi 281 gün sonra sahalara döndü ve golünü attı

7 Kasım 2024’te oynanan Tottenham maçında çapraz bağları kopan Arjantinli yıldız 9 ay 8 gün sonra çıktığı ilk maçında oyuna girdikten yalnızca 6 dakika sonra golünü attı. Icardi, “Mutluluktan uçuyorum.” diye konuştu.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025
Cimbom sahasında Karagümrük'ü 3-0 yenerek 2'de 2 yaparken, gecenin en çok konuşulan ismi hiç tartışmasız Mauro Icardi oldu... 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham Hotspur maçında çapraz bağları kopan Arjantinli yıldız dün sahalara geri döndü. Tam 281 gol sonra bir maçın kadrosunda yer alan Icardi 81. dakikada oyuna girdiğinde tribünler ayağa kalktı. Ve tecrübeli yıldız 6 dakika sonra Torreira'nın asistinde golünü de attı.

MUTLU VE GURURLUYUM

Golden sonra uzun bir aradan sonra Rams Park tribünleri "Aşkın olayım" şarkısıyla yankılandı. Icardi karşılaşma sonrasında da eline Galatasaray bayrağını alarak üçlü çektirdi. Duygularını anlatan Arjantinli forvet, "Mutluluktan uçuyorum. Gerçekten çok mutluyum. Lucas'a topu bana verdiği için teşekkür ederim. Bu takımı temsil ettiğim için ve kaptanlığını yaptığım için gururluyum. Muslera'dan bunu devralmak ayrı bir gurur." diye konuştu.

