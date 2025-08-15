PODCAST CANLI YAYIN
Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe transferinde flaş pürüz: Teklif düşürüldü, görüşmeler durdu

Fenerbahçe milli oyuncunun Benfica ile oynanacak maçlarda forma giyemeyecek olması nedeniyle daha önce sunduğu 22.5+5 milyon euroluk teklifi 18 milyon euroya düşürdü.Daha önce kalacağı evi bile ayarlanan hatta İstanbul’a gitmek için bavullarını toplayan Kerem’in transferinde çıkan pürüz taraftarlarda şok etkisi yarattı.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinde büyük bir pürüz çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi Play-Off maçında forma giymeyecek olması üzerine Sarı-Lacivertliler daha önce teklif ettiği 22.5 milyon+5 milyon euroluk teklifi bir anda 18 milyon euroya düşürdü. Fenerbahçe'nin yaptığı bu teklif Benfica'da şok etkisine neden oldu. Bu gelişmenin ardından Kerem'in uçuş planı bile iptal edildi. Portekiz kulübü bu duruma tepki gösterirken görüşmelere bir anda ara verildi.

Bu gelişmeden önce Kerem'in, Portekiz'deki evinde eşyalarını toplamaya başladığı ve İstanbul'a gelmeye hazırlandığı belirlendi. Sarı-Lacivertliler'in, milli yıldızın İstanbul'daki yeni evini de şimdiden ayarladığı ancak son gelişmeden sonra bunun da durdurulduğu öğrenildi. Kerem'in transfer olmasını bekleyen taraftarlar da bu gelişme üzerine düş kırıklığı yaşadı. Dün yaşanan olaylardan sonra tarafların yeniden bir araya gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

ŞAPKASI BİLE HAZIRDI

Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer etmeye hazırlanırken transferinde pürüz çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'a geldiği zaman flaş bir harekete imza atması bekleniyordu. Aktürkoğlu'nun, İstanbul'a inişi sırasında kafasında "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak." yazılı bir şapka ile taraftarların karşısına çıkması bekleniyordu.

