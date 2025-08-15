Berke Özer Lille ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un milli kalecisi Berke Özer, Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada,"Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecektir." denildi.

Eyüpspor, Bahia forma giyen Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi transfer etmek istiyor.