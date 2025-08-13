Süper Kupa finali bu akşam sahibini bulacak

SON DAKİKA
Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında bugün oynanacak maçla sahibini bulacak.

Futbolda 50. UEFA Süper Kupa, Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile İngiltere temsilcisi Tottenham arasında bugün oynanacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan PSG ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham'ın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, İtalya'nın Udine kentindeki Friuli Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Kupada iki takım da ilk zaferini elde etmeye çalışacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak. İspanyol devi Real Madrid 6 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım konumunda.

