Başakşehir tur aşkına

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında bugün saat 19.00'da Norveç ekibi Viking ile karşılaşacak. Deplasmanda oynanan ilk müsabakada ilk yarıya 1-0 geride girmesine rağmen ikinci yarı bulduğu gollerle rakibi 3-1 mağlup eden Turuncu- Lacivertliler, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı elinde bulunduruyor. Başakşehir, tur atlaması halinde playoff aşamasında Spartak Trnava-Universitatea Craiova eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçı 3-0'lık skorla kazandı.