Galatasaray Leroy Sané’nin İstanbul’a gelişini canlı yayınlayarak rekor izleyici sayısına ulaştı

Bayern Münih'in Alman yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna katan Galatasaray Alman yıldızın İstanbul'a geliş anını canlı yayınlamıştı. Cimbom, bu yayınla 3 milyon, 252 bin 654 seyirciye ulaşarak StreamsCharts verilerine göre canlı yayında en çok izlenen futbol kulübü oldu. Barcelona'nın bu yıl yayınladığı Asya turu 2 milyon 200 bin 398 kişi izledi. PSG'nin Riyad turunda yaptığı yayın ise 1 milyon 373 bin 783 kişi tarafından izlendi. Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi basına tanıttığı yayın ise 326 bin 836 kişi tarafından izlendi.

