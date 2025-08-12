SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener tur aşkına!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda, ilk maçta 2-1 kaybettiği Feyenoord’u Kadıköy’de ağırlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs’in yöneteceği zorlu karşılaşma saat 20.00’de başlayacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025
Fener tur aşkına!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam çok kritik bir maça çıkacak. Sarı-Lacivertliler 3. eleme turu rövanş maçında, Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle sahasında karşılaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği 90 dakikada Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yardımcı hakem olarak görev yapacak. Hollanda'da oynanan ilk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertli takım, tek farklı kazanması durumunda mücadeleyi uzatmaya götürecek. 2 ya da daha farklı galibiyetlerde ise Fenerbahçe tur atlayacak. Beraberlik ve mağlubiyet durumunda Feyenoord turu geçen taraf olacak. Eşleşmede rakibine üstünlük kuran takım, play-off turunda Benfica- Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor’un ilk maçtaki 11’i netleşti
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: 1737’de kırılmış ondan beri bekliyoruz
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...