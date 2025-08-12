SON DAKİKA
Beşiktaş'tan transfer açıklamaları

Adalı,"Sancho'yu ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelmek yistemesi lazım. Her şartı zorlayacağız." dedi. Beşiktaş Başkanı, "Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz." diye konuştu.

Beşiktaş’tan transfer açıklamaları

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı, adı Beşiktaş ile anılan Manchester United'ın İngiliz sol kanat oyuncusu Jadon Sancho ile ilgili, "Ben de çok istiyorum ama oyuncunun Türkiye'ye gelme yönünde kararı çok önemli. Elimizden geleni yapacağız ama önce futbolcunun gelmek istemesi önemli. Her şartı zorlayacağız. Bugünden olur ya da olmaz diye bir şey söylemek doğru değil. Olabilecekse alır geliriz." ifadelerini kullandı.

ABRAHAM'I YEDEKLEYECEĞİZ

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Adalı, "Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. Başka bölgeler için de fırsat transferleri olursa değerlendirebiliriz. Abraham'a yedek olarak 1 yerli 1 de yabancı oyuncu düşünüyoruz. Önce takımın iskeletini tamamlayacağız, yarışmacı hale getireceğiz. Sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Planlarımız hazır. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuların transferlerini yapacağız." açıklmasında bulundu.

TRANSFERİ CHAMBERLAIN ENGELLEDİ

Kyle Walker-Peters transferinin gerçekleşmemesinde İngiliz futbolcu Alex Oxlade Chamberlain'in takımla ilgili olumsuz konuşmasının etkili olduğunu belirten Adalı, "Peters transferinde iki ayrı etken vardı. Bir tanesi Chamberlain'in takımla ilgili kötü konuşması etkili oldu. Futbolcu tarafının oyalamalarından sonra ne olduysa son dakikada Türkiye'ye gitmek istemiyorum noktasına geldi. Sebeplerini biliyorum. Beşiktaş'ın prensiplerinden taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

BENFİCA KEREM'İ BIRAKMAZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu için de "Kerem Aktürkoğlu konusu, biz Orkun için oradayken geçti. Bu sezon Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini söylediler. Sonrasında Benfica ile oyuncu için bir görüşmemiz olmadı. Benim izlenimim, Benfica'nın bu sezon Kerem'i bırakmayacağı yönünde. Eğer gelirse Kerem, Beşiktaş'ta oynamak istiyor Benfica bunu biliyor. Bugün için ilgilenmiyoruz." diye konuştu.

