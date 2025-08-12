Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Solskjaer’e tam destek

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısında Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer hakkında da önemli açıklamalar yaptı. Adalı,"Göreve geldiğimiz günden itibaren bir projeksiyon yaptık. Buna göre de en uygun hocanın kendisi olduğuna karar verdik. Kararımızın arkasındayız. Yapılan eleştiriler karşısında da inanılmaz şoktayım. Daha ligin ilk maçına bile çıkmadan hoca yollamayı düşünüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir algı operasyonu görmedim." dedi.

Adalı, "Hocaya süre vereceğiz. Takım hedeflerinden, istenen kadro yapısından çok uzakken, psikolojik ve mental açıdan diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette kredisi olacak. Transferlerimizi tamamlayınca artık top hocada olacak. İstediğimiz şekilde mücadele eden ve büyük takım oyunu oynayan bir ekibi kendisinden bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.