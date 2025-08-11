SON DAKİKA
Semedo Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı istiyor

Sarı-Lacivertliler’in yıldızı Nelson Semedo, Feyenoord rövanşı öncesi konuştu... Tecrübeli sağ bek “Şampiyonlar Ligi’ni hem biz hem de taraftarlarımız hak ediyoruz. Turu geçmek için sahada yüzde 100’ümüzü vereceğiz” diye konuştu

11 Ağustos 2025
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Nelson Semedo, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalarda Feyenoord ile oynanacak rövanş maçı öncesinde önemli mesajlar verdi. Portekizli oyuncu, hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu vurgularken, taraftarlardan destek beklediklerini söyledi. İlk maçta alınan sonucun istedikleri gibi olmadığını belirten Semedo, Kadıköy'de oynanacak rövanşta büyük bir atmosfer beklediğini ifade etti. Semedo "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansınlar. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz" dedi. Sahada takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyleyen deneyimli sağ bek "Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, yüzde 100'müzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip, o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak" dedi

SEMEDO UMUT DAĞITTI
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Semedo, Feyenoord ile oynayacakları maç öncesinde iddialı konuşarak turu geçeceklerine olan inancının tam olduğunu öne sürdü.

