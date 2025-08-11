Barış sonrası Trossard

Galatasaray'da geçen sezon gösterdiği performansla şampiyonluğun kazanılmasında önemli rol oynayan Barış Alper Yılmaz'a başta Suudi ekipleri olmak üzere çok sayıda teklif geldiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın da yıldız oyuncunun ayrılık ihtimaline karşı harekete geçtiği belirlendi. Cimbom'un Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı gündemine aldığı öğrenildi. Aslan'ın ayrılığın gerçekleşmesi durumunda 1 yıllık kontratı kalan Belçikalı kanat oyuncusu için Arsenal ile girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 56 maçta boy gösteren 30 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 10 gol, 10 asiste imza atarak 20 gole katkıda bulundu. Belçika formasıyla da 45 maçta sahaya çıkan deneyimli futbolcu ülkesi adına 10 gol kaydetti.