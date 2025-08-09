Sancho hamlesi | Kanat transferinde gaza basan Beşiktaş’tan flaş adım

Ndidi hamlesinden sonra gözünü kanat transferine diken Beşiktaş'tan taraftarlarını heyecanlandıracak bir hamle geldi. Artık kanayan yara haline gelen kanat problemini üst seviye bir isimle çözmek isteyen yönetim, Jadon Sancho için yeniden harekete geçti.

MALİYETLER GÖRÜŞÜLDÜ

Alınan bilgilere göre Siyah- Beyazlılar henüz bir takıma transferi gerçekleşmeyen İngiliz yıldızın menajeri ve Manchester United kulübüyle temas sağladı. Yönetimin iki tarafla da maliyet ve beklentiler konusunda görüştüğü öğrenildi. Son olarak Dortmund'la masaya oturan Sancho'nun maaş talebi Başkan Serdal Adalı tarafından kabul görürse kısa süre içinde resmi teklif yapılması bekleniyor. Dortmund'un görüşmelerde bir hayli ilerlemesinden dolayı Siyah-Beyazlılar'ın hemen olumlu ya da olumsuz bir karar vereceği belirtiliyor.

10 MİLYON EURO İSTİYOR

Solskjaer'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Jadon Sancho'nun 10 milyon Euro'ya yakın maaş beklentisinin olduğu iddia ediliyor. Başkan Adalı'nın kanat bölgesindeki büyük krizden dolayı bütçenin önemli bir kısmını bu transfere ayırmaya karar verdiği de gelen bilgiler arasında.