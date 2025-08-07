Solskjaer’in hedefi final

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer Shakhtar maçlarının oyun ve skor anlamında iyi geçmediğini söyledi. Norveçli hoca, "Buraya bunun bilincinde geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, Takıma güveniyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur. Futbolda kolay galibiyet yoktur" dedi. Maç maç baktıklarını belirten Norveçli hoca, "Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda final hayal ediyoruz" ifadesini kullandı.

UDUOKHAI KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, St. Patrick's önünde oynayamayacak. Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.