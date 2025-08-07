PODCAST CANLI YAYIN
Haberler

Solskjaer'in hedefi final

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar maçlarının zorlu geçtiğini belirterek, "Buraya kazanmak için geldik, takımıma güveniyorum" dedi. Her turnuvada hedeflerinin final olduğunu vurgulayan Norveçli hoca, "Artık hata yapmak istemiyoruz" diye konuştu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ağustos 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Solskjaer Shakhtar maçlarının oyun ve skor anlamında iyi geçmediğini söyledi. Norveçli hoca, "Buraya bunun bilincinde geldik. Kazanmak için geldik. Artık hata yapmak istemiyoruz, Takıma güveniyorum. İnşallah istediğimiz gibi olur. Futbolda kolay galibiyet yoktur" dedi. Maç maç baktıklarını belirten Norveçli hoca, "Beşiktaş olarak her turnuvada kazanmak için varız. Bu anlamda final hayal ediyoruz" ifadesini kullandı.

UDUOKHAI KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, St. Patrick's önünde oynayamayacak. Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan Uduokhai'nin üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlandığı belirtildi.

