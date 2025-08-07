Beşiktaş İrlanda’dan avantajlı dönmek istiyor

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar'a iki maçta da kaybederek elenen Beşiktaş bu akşam Konferans Ligi sınavına çıkacak. Siyah- Beyazlılar 3. ön eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan David Smajc yönetecek. Mücadele HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. Kartal'da hedef hem sezonun ilk galibiyetini almak hem de rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek. Siyah-Beyazlılar bu akşam Avrupa'da 255. sınavını verecek. Kulüp tarihinde 254 müsabakada 95 galibiyet alan Beşiktaş, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı. Kartal, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 390 gol gördü



Abraham bugün Beşiktaş'ın en büyük kozu olacak.