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Osimhen transferine dünya inanmıyor!

Osimhen’in Galatasaray’a 4 yıllık imza atması, Avrupa futbol camiasında şaşkınlık yarattı. Micah Richards, Nijeryalı yıldızın Cimbom’a dört yıllık imza atmasıyla ilgili “İnanamıyorum” dedi. Gary Lineker ise, transferin zamanlamasına ve oyuncunun karakterine dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ağustos 2025
Osimhen transferine dünya inanmıyor!

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Napoli ile olan sözleşmesinde 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Victor Osimhen'in Avrupa devlerinden talep görmesi bekleniyordu. Ancak bu astronomik bonservis bedeli, oyuncunun ayrılma isteğine rağmen hiçbir kulüp tarafından karşılanmadı.

Eski Manchester City yıldızı Micah Richards ve İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Osimhen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalama kararına şaşkınlıklarını dile getirdi. "The Rest is Football" podcast'inde konuşan Micah Richards, karar karşısında "Osimhen, Türkiye'de Galatasaray ile dört yıllık sözleşme imzaladı. İnanamıyorum. Böyle üst düzey bir oyuncu Premier Lig'de oynamalı" ifadelerini kullandı.

CBS Sports Golazo yorumcusu olarak görev yapan eski İngiliz forvet Lineker ise transferin zamanlamasına dikkat çekti. Lineker, Osimhen'in kariyerinin zirvesinde Türkiye'ye gitmesinin şaşırtıcı olduğunu söyledi ve üst düzey kulüplerin neden geri planda kaldığına dair "Kulüplerin onunla ilgili tereddütlerinin, zaman zaman birkaç gün ortadan kaybolmasıyla ilgili olduğunu duydum. Bu da karakteri hakkında bazı soru işaretleri yaratıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

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