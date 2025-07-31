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Fenerbahçe Chobani iş birliği

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Türk spor tarihinde benzeri olmayan bir anlaşma. Türkiye’de bir spor kulübünün imza attığı en büyük anlaşmayı duyurmaktan dolayı son derece gururluyuz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Fenerbahçe Chobani iş birliği

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında konuştu. Anlaşmanın göreve geldikleri vizyon doğrultusunda yapıldığına vurgu yapan Koç, "Bugün Türk spor tarihinin benzeri olmayan anlaşmayı kamuoyuna resmi olarak duyurmak için buradayız. Son derece gururluyuz ve heyecanlıyız. Türkiye'de bir spor kulübünün imza attığı en büyük anlaşma. Avrupa'daki en yüksek anlaşmalardan bir tanesidir. Bu anlaşma sadece ticari anlaşma değil, hayale verilen sözdür. Bugün sadece mabedimizin yeni ismini açıklamıyoruz. Fenerbahçe'nin her geçen gün büyüyen bir kulüp olduğu kararlılığının altını çiziyoruz " ifadelerini kullandı.

YILLIK KAZANÇ 14 MİLYON EURO
Fenerbahçe bu anlaşmadan 10 sezonluk stadyum isim sponsorluğu kapsamında yıllık 10 milyon euro kazanacak. 5 sezonluk Avrupa forma göğüs sponsorluğu kazancı ise yıllık 4 milyon euro. Kanarya toplamda yıllık 14 milyon euro kazanacak.

HER ZAMAN FENERBAHÇE'NİN YANINDAYIZ
Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, "Chobani desteği sadece tabela desteği değildir. Her zaman her noktada Fenerbahçe'nin yanındayız. Umarım bu durum ülkemiz için güzel bir başlangıç olur" dedi.

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