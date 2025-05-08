Başar Önal iddiası

Fenerbahçe'nin U21 Takımımızın yıldızlarından Başar Önal ile ilgilendiği iddia edildi. Geçen yıl Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan genç yıldız, bu sezon 32 maçta forma giyerken 3 asist üretti. 10 numara pozisyonun dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabilen 20 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Başarılı futbolcu U21 Takımımızda 5 kez görev alırken gol ve asist üretme başarısı gösteremedi. Fenerbahçeli kurmayların sezon sonunda NEC Nijmegen'e resmi transfer teklifinde bulunacağı belirtildi.

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