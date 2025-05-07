Kaan’la 2027’ye kadar!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Kaan Ayhan için kararını verdi. Okan Buruk'un jokerlerinden biri olan tecrübeli sağ bekin sözleşmesi uzatıldı. Yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı. Taraflar arasında yapılan anlaşma TFF'ye bildirildi. Galatasaray, Kaan Ayhan'ı 2023 yılında 2.8 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. 93 kez Galatasaray forması giyen 30 yaşındaki Kaan Ayhan, 2 gol atarken 6 da asist yaptı.

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