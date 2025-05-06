Galatasaray’dan şampiyonluk için çılgın Yenikapı planı!

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için de hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetimin kutlamalar için çılgın bir plan hazırladığı ve müthiş coşkuyu Yenikapı Meydanı'nda yaşamak istediği öğrenildi.

Yönetimin ücretsiz düzenleyeceği kutlamalara meydana tam 500 bin kişiyi getirmek ve görkemli bir organizasyon yapmak istediği ifade ediliyor. Bu organizasyonda gerekli izinleri almak valilik ile görüşmeleri sürdüren yönetimin Yenikapı'da standlar açarak buradan önemli bir gelir elde etmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.