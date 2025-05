Aynı dili konuşan yıldızlar: Derbinin anahtarı 10’larda!

Kadıköy'de bugün büyük heyecan yaşanacak... Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı derbide gözler 10'lara çevrildi. Her iki takımın da kozu "Portekizce" konuşan yıldızlar olacak. Siyah- Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Kartal'ı sırtında taşıyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.



Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav verecek. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı... İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.



HER TAKIMA RAFA GEREK

Rafa Silva, ikili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Siyah-Beyazlı takıma çok önemli katkılar sağlamayı başarmış durumda.



KARTAL'IN GÖZÜ DERBİDE

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı dev derbinin hazırlıklarını dün Ümraniye'de yaptığı antrenmanla tamamladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman taktiksel çalışmalarla bitti.



SARI ALARM

futbolcu Fener maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında... Mert; Ersin, Emirhan, Immobile ve Semih yarın sarı kart görmeleri halind bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.



