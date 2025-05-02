Okan Buruk Kaan Ayhan’a şans verecek!

Sarı-Kırmızılı takımın devre arasında Fransız ekibi Lens'ten zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Polonyalı futbolcu Frankowski şu ana kadar ki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Cimbom'un teknik patronu Okan Buruk'un da Eyüp maçının devre arasında oyundan aldığı sağ bekle ilgili flaş bir karar aldığı ifade ediliyor. Deneyimli çalıştırıcının Frankowski'yi kötü performansından dolayı kulübeye çekip kalan maçlarda sağ bekte Kaan Ayhan'a şans vereceği belirtiliyor.

Galatasaray formasıyla 11 maça çıkan Frankowski 1 asist yaptı.