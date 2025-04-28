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Cimbom Eyüp’ü 5 golle yıktı: Takipçisi Fener’e çok net bir mesaj yolladı!

Sarı-Kırmızılılar 3 puanı Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) ile aldı. Eyüp’ün tek golünü Claro attı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Nisan 2025
Cimbom Eyüp’ü 5 golle yıktı: Takipçisi Fener’e çok net bir mesaj yolladı!

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Cimbom şampiyonluk yarışında rakip tanımıyor... Sarı-Kırmızılılar Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yenerek ligin bitimine 5 maç kala 2. sıradaki Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı koruyarak avantajını sürdürdü. Henüz 2.dakikada Osimhen'in gelişine vuruşunda top yan direkten döndü. 29'da Osimhen topu kafayla soluna çevirdi. Arka direkte bulunan Sallai topa dokunarak Galatasaray1-0 öne geçiren golü attı. 44'te Melih'in vuruşunda top üstten auta gitti. İlk devreyi Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

2.DEVRE MÜTHIŞ BIR ASLAN
Galatasaray 2. yarıya da hızlı başladı. 52'de Yunus'un sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. 56'da kullanılan kornerde savunmadan seken topu sol çaprazdan kontrol eden Lucas Torreira sağ ayağıyla yaptığı vuruşta farkı ikiye çıkardı: 0-2. 71'de Osimhen'le skor 0-3 oldu. Claro 79'da farkı 3'e indirdi. 1-3. 87 ve 90'da İspanyol yıldız Morata attığı 2 golle Galatasaray'ın zaferini ilan etti: 1-5.

YOK ARTIK OSIMHEN!
1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Nijeryalı futbolcu skoru 3-0'a getirirken yaptığı akrobatik hareketle gündeme oturdu. Müthiş performansıyla Galatasaray'ı sırtlayan Victor Osimhen dün de parladı. 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Nijeryalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 31 gol ve 7 asist üreterek inanılmaz bir istatistiğe ulaştı. Osimhen attığı gol öncesi yaptığı akrobatik hareketle de gündeme oturdu. Yıldız futbolcu bacağını adeta 180 derece açarak bir pergel gibi topa uzandı ve ardından ağları sarstı. Victor Osimhen'in bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

İLK ONBİRDE 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Eyüp karşısında 2 değişiklik yaptı. Buruk; Günay Güvenç, Ismail Jakobs ve Mertens'in yerine Muslera, Eren Elmalı ve Sara'ya görev verdi.

CIMBOM REKOR KIRDI
Eyüpspor önünde farklı kazanan Galatasaray bir ilki başardı. Sarı-Kırmızılılar tarihinde ilk kez bir sezon içinde deplasmanda 3 maçı 5 gollü galibiyetle kazandı. Cimbom daha önce de Kayserispor ve Adana Demispor önünde sahadan 5-1 galip ayrılmıştı.

10 PUAN YETECEK
Galibiyet serisini sürdüren Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan alması halinde bile mutlu sona ulaşacak. Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında ise şampiyonluk daha erken ilan edilebilir.

EYÜP ÖNÜNDE 4'ÜNCÜ DİREK
Galatasaray Eyüp'ü devirerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu karşılaşmada 2 topu direkten döndü. Cimbom'un ilk yarıda oynanan ve 2-2 berabere biten maçta da 2 topu direkten dönmüştü. Böylece Eyüp maçlarında 4 top direkten dönmüş oldu.

ASLAN'IN YENİ GOLCÜSÜ TORREIRA
Galatasaray Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 yenerken Torreira performansıyla yine göz doldurdu. Sarı-Kırmızılı oyuncu takımının 2. golünü atarken bu sezon tüm kulvarlarda 5. golüne ulaşmış oldu. Torreira ayrıca 7 asist yaparak Cimbom'un başarısında çok önemli rol oynayan isimlerden biri oldu. Yıldız oyuncu özellikle son 4 lig ve 1 kupa maçında toplam 4 gol attı. Torreira ligde Beşiktaş, Bodrum, Eyüp ve kupadaki Konya maçında 1'erden 4 gol kaydetti.

BURADA ÇOK MUTLUYUM
Torreİra maçtan sonra çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu formayı giydiğimde her zaman yüzde yüzümü vermek istiyorum. Kontratımı da yeniledin. En azından bir süre daha buradayım" ifadesini kullandı

TURAN: MEMNUN DEĞİLİM
EYÜPSPOR Teknik Direktörü Arda Turan oyundan hiç memnun kalmadığını söyledi. Turan, "Futbolda böyle günler var. G.Saray'a karşı daha rekabetçi bir oyun isterdik ama bu olmadı. Ancak Avrupa şansımız hala sürüyor" diye konuştu.

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