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Ertuğrul Doğan: Vergi borcunu sıfırlayan tek kulüp olacağız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, vergi borcunu sıfırlayan tek kulüp olacaklarını belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Ertuğrul Doğan: Vergi borcunu sıfırlayan tek kulüp olacağız

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kulüp dergisine yaptığı açıklamada, vergi borcunu sıfırlayan tek kulüp olacaklarını belirtti. Başkan Doğan, "Kartal Tesisleri olarak bilinen ve kulübümüzün irtifak hakkına sahip olduğu alanda Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzalanan protokol, Trabzonspor için hem ekonomik hem yapısal anlamda önemli bir sıçrama noktasıdır.

Benzer şekilde, Akyazı'da tahsisi tamamlanan 177 bin metrekarelik arazide, yine Emlak Konut GYO A.Ş. ile ortak geliştirilecek proje için karşılıklı mutabakata varılmıştır" dedi. Doğan, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne destekleri için minnettarız" yorumunu yaptı.

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