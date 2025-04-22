Diego Carlos tartışması

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Brezilyalı Diego Carlos, Kayserispor maçının ilk 11'inde yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 54. dakikada oyundan çıktığı sırada taraftarların tepkisine maruz kaldı. Taraftarlar, sosyal medyadaki yorumlarda Diego Carlos'u adeta yerden yere vurdu. Sarı-Lacivertliler'in Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Diego Carlos, Sarı Kanarya'da şu ana kadar 4 maçta süre aldı. 3.5 yıllık maaşı 22.5 milyon Euro olan Diego Carlos'un bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye maliyeti 24 milyon Euro'yu buluyor.

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