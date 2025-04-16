4 büyükler maaş ödemesi konusunda Avrupa devlerini yakaladı sahada aynı seviyeden çok uzaklar!

Türkiye Bankalar Birliği borcunu kapatan Trabzonspor'un ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da bu yükten tamamen kurtulmak ya da borçlarını asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kulüplerin KAP'a gönderdiği raporlara göre, Bankalar Birliği'ne en fazla borcu olan kulüp Beşiktaş. Borç klasmanında ikinci sırada Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sırada Galatasaray yer alıyor.



Dört büyükler, Bankalar Birliği anlaşmasından çıksalar dahi borç yükünden kurtulamıyor. Şubat 2025 itibarıyla kulüplerin şirket borçları, Bankalar Birliği haricinde toplam 35,75 milyar liraya (943,3 milyon avro) ulaştı. Bu borcun yüzde 75'ini kısa vadeli borçlar oluşturuyor. Yani kulüpler, 25 Şubat 2025 itibarıyla 1 yılda 26,75 milyar lira ödemekle yükümlü. Buna karşın kulüplerin dönen varlıkları yani kısa vadeli alacakları ise 7,19 milyar lira. Dört kulübün söz konusu sürede 19,56 milyar liralık (515,9 milyon avro) kaynak bulması gerekiyor.

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