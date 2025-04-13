Süper Lig’de Kardeniz derbisi! Trabzonspor ve Rizespor karşı karşıya gelecek

31. hafta heyecanı Süper Lig'de Kardeniz derbisiyle devam ediyor. Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor, düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Rizespor'u konuk edecek.
Papara Park'ta oynanacak olan müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Bugün saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Rizespor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında oynanan 45 maçta, Bordo- Mavililer'in galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 90 gole, Rizespor 43 golle karşılık verebildi.