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Oğuz Aydın'a hücum! Fener'in genç yıldızı devler tarafından paylaşılamıyor

Hollanda temsilcisi Ajax ve Napoli F.Bahçe’nin milli yıldızı için girişimlerini sıklaştırdı. Napoli, Oğuz’un menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025
Oğuz Aydın’a hücum! Fener’in genç yıldızı devler tarafından paylaşılamıyor

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Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve A Milli Futbol Takımımız'da boy gösteren genç yıldız Hollanda devi Ajax ve İtalyan temsilcisi Napoli'nin radarından çıkmıyor.

İki büyük kulübün de Oğuz Aydın'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Hollanda ekibi Ajax'ın Fenerbahçe ile resmi olarak görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Napoli'den de sürpriz bir hamle geldi. İtalyan takımının Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldığı bildirildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Sezon sonunda iki takımın astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, 6 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Kanarya'nın sezon sonunda bonservis beklentisi en az 20 milyon Euro

G.SARAY'IN ELİNDEN ALDI
Fenerbahçe, 24 yaşındaki Oğuz Aydın için Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonunda başarılı olmuştu.

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