U19 takımının başarısı Başkan Ertuğrul Doğan’ı gururlandırdı: Duruş meselesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.



"Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir" diyen Doğan, "U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi'nde Juventus, Atalanta ve İnter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır. Bizde genç yetenekler halen yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır. U19 takımımızın sahada sergilediği özgüvenin paha biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu sadece bir başarı değil, bir duruş meselesidir" ifadelerini kullandı.

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