Hemen her hafta yeni bir yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme oturan CHP'de sular durulmuyor. Binlerce sayfalık iddianamelere konu olan skandalların tamamını reddeden parti yönetimi, şüpheli isimleri sorgusuz sualsiz savunmaya devam ediyor. Bu süreçte 'Yolsuzlardan arınalım' diyen parti içi muhalefete ise eşi benzeri görülmemiş bir susturma operasyonu yürütülüyor.
‘Siyasi ahlak yasası’ vaadinde bulunan Özel’in, ‘Yolsuzlardan arınalım’ çağrısı yapan 1618 ismi partiden ihraç ettiği ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
KONUŞAN İHRAÇ EDİLİYOR
Partide sonu gelmeyen yolsuzluk, taciz ve ahlak dışı ilişki skandallarının tamamını görmezden gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin son grup toplantısında 'siyasi ahlak yasası' vaadini dile getirerek dikkati çekti. Özel'in bu söylemine rağmen, genel başkan olduğu günden bu yana 'arınma' çağrısı yaptığı için CHP'den ihraç edilen üye sayısının 1600'ü aştığı ortaya çıktı.
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre; Gürsel Tekin, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz ve Barış Yarkadaş gibi CHP'ye onlarca yıl hizmet veren çoğu ismin muhalif görüşleri sebebiyle partiden atılması, iç krizi daha da derinleştirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Özgür Bey'in 'siyasi ahlak yasası' çıkışıyla parti içerisindeki ihraçlar arasında elbette büyük bir çelişki var. Sayın Kılıçdaroğlu 'Arınalım' deyince çok öfkelendiler. Niye öfkeleniyorsunuz, arınmak güzel bir şeydir. Türk siyasetinin mutlaka yanlışa karışan kişilerden arınması lazım. Demek ki bu konuda hemfikiriz. Ama Özgür Bey döneminde 1618 arkadaşımız hiçbir açıklama yapılmadan partiden ihraç edildi. Yanlışa 'yanlış' diyeni ihraç ettiler. 'Arınalım' diyeni ihraç ettiler. Bunun açıklanabilir herhangi bir tarafı yok" dedi.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise yaptığı açıklamada, "Özel, illa bir yasa çıkarmak istiyorsa diğer partilere de örnek olacak bir adım atabilir. Özel, pavyonda delege satın alan kişiyi il başkanı seçtirdi. Otelde 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile basılan belediye başkanı hâlâ CHP üyesi. Havlusuyla fotoğrafı çekilen başkanı atamıyorlar partiden. Özel önce havlucular ile pavyoncuları atsın partiden; siyasi ahlak yasasından işte o zaman belki söz edebilir" şeklinde konuştu.
Bu süreçte muhalif tutumu sebebiyle partiden ihraç edilen bir diğer isim de gazeteci Mustafa Yavuz oldu. Parti yönetiminin çelişkili politikalarına bir yenisini daha eklediğini kaydeden Yavuz, "Sırf 'yolsuzlardan arınma' çağrısı yaptı diye CHP'nin binlerce evladını tek kalemde ihraç edip, partinin üst yönetimini CHP ile hiç alakası olmayan kişilere emanet edenler, bugün siyasi ahlaktan bahsedemez. CHP yönetiminin önce bir özeleştiri yapması gerekiyor. Partiyi içine düşürdükleri vahim durum, artık kelimelerle izah edilemeyecek seviyelere ulaştı" ifadelerini kullandı.