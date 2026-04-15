MERAK EDİLENLER
Sevda Aktolga hangi fakülte mezunu?
Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur.
Oyunculuk kariyerine nasıl başladı?
Sanat hayatına 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Çocuk Saati ile adım attı, 1977 yapımı "Taşra Kızı" filmiyle de beyazperdeye geçti.
Ertem Eğilmez ile yaşadığı "evlilik" restleşmesi nedir?
Ertem Eğilmez, "Evlenirsen oyunculuğun biter!" diyerek oyuncularının evlenmesine karşı çıkmıştır. Asi yapısıyla bilinen Sevda Aktolga ise bu uyarıya rağmen 1981 yılında evlenerek hayatında yeni bir sayfa açmıştır.
Sevda Aktolga'nın unutulmaz filmleri nelerdir?
'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Gülen Gözler', 'Erkek Güzeli Sefil Bilo', 'Bir Yıldız Doğuyor', 'Katma Değer Şaban' ve 'Milyarder' gibi birçok ikonik yapımda rol almıştır.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)