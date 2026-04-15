Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için Dünya Bankası'ndan 1,67 milyar euroluk finansman anlaşmasını imzaladı.

Toplam maliyeti 8,1 milyar dolar olan projenin finansmanının yüzde 83'ü uluslararası finans kuruluşlarından sağlandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli demir yolu hattı ile İstanbul Boğazı'ndaki yük kapasitesi yıllık 3 milyon tondan 50 milyon tona çıkacak.

Proje Orta Koridor, Irak Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru olmak üzere üç stratejik koridoru birbirine bağlayacak.